Parma-Spezia, le formazioni ufficiali: si rivede Cornelius dal 1'

Liverani lancia la coppia Gervinho-Cornelius, Grassi nell'inedito ruolo di terzino destro. Italiano sceglie Nzola in avanti.

Le formazioni ufficiali di e :

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Agoumé, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

Emergenza difensiva per Liverani che deve ripiegare sull'adattato Grassi per coprire la fascia destra, Giuseppe Pezzella sull'out opposto con Iacoponi e Gagliolo al centro. Mediana formata da Hernani, Brugman e Kurtic, con Kucka in veste di rifinitore alle spalle di Gervinho e Cornelius: il danese si rivede dopo aver smaltito i problemi fisici.

Italiano si affida a Nzola e gli regala le chiavi dell'attacco: a supporto Agudelo e Gyasi in posizione più esterna. Esordio con la maglia degli 'Aquilotti' per Agoumé, tra i pali c'è ancora Provedel. Assente Erlic, risultato positivo al Coronavirus: il difensore croato è asintomatico e in isolamento. Niente match anche per il 'falso positivo' Ricci.