Spezia, Ricci 'falso positivo': ma contro il Parma è out

Terzo caso di falsa positività al Covid-19 in Serie A: dopo Hakimi, Mancini ora tocca anche a Matteo Ricci.

Dopo i casi relativi ad Hakimi e Gianluca Mancini, in nel giro di pochissimi giorni viene fuori un altro 'falso positivo' al coronavirus. Si tratta del centrocampista dello Spazia, Matteo Ricci.

"Vincenzo Italiano deve rinunciare ancora a Maggiore, Marchizza, Mattiello, Ramos, Mastinu, Capradossi, Zoet e Galabinov, ai quali si aggiungono in extremis Ismajli e Acampora, fermati da noie muscolari. Regolarmente in gruppo anche Matteo Ricci, risultato negativo ai tamponi di controllo effettuati nei giorni seguenti al riscontro della debole positività, erroneamente rilevata nei controlli di inizio settimana".

Matteo Ricci, che qualche giorno fa era stato catalogato come positivo al Covid-19, dopo il relativo tampone, è poi invece risultato negativo nei giorni seguenti. Di fatto, non potendo essere guarito nel giro di qualche ora, si trattava di un errore del tampone, che può capitare.

Il centrocampista dello , fondamentale nel calcio di Vincenzo Italiano, non giocherà però oggi contro il : il suo nome non figura nella distinta in virtù della decisione presa dall'Asl che gli ha negato l'accesso allo stadio per motivi di sicurezza.