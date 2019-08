Parma-Sampdoria: dove vederla in tv e streaming

Il Parma di D'Aversa sfida in amichevole la Sampdoria di Di Francesco: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vederla.

Il di Roberto D'Aversa sfida in amichevole la di Eusebio Di Francesco, in una gara che chiuderà ufficialmente i test estivi delle due formazioni di , pronte entrambe a tuffarsi sulla stagione ufficiale con gli impegni del Terzo turno preliminare di Coppa , in programma domenica 18 agosto.

Se i ducali affronteranno la vincente di -Catania, i blucerchiati saranno impegnati contro la vincente di -Arezzo. Prima del confronto con i liguri, i gialloblù di D'Aversa hanno disputato altre 6 amichevoli, con un bilancio di 4 vittorie (contro Prato allo Stelvio, Rappresentativa Val Venosta, Maia Alta Obermais e GW Micheldorf), un pareggio (contro il Trabzonspor) e una sconfitta (nell'ultimo test contro il ).

I genovesi invece prima di scendere in campo al Tardini hanno affrontato 6 amichevoli con 5 vittorie (Sellero Novelle, Real Vicenza A, Real Vicenza B, Aurora Pro Patria e ) e una sola sconfitta con il .

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARMA-SAMPDORIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Parma-Sampdoria DATA 10 agosto 2019, 20.30 DOVE Stadio Ennio Tardini, Parma TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO PARMA-SAMPDORIA

L'amichevole Parma-Sampdoria si disputerà la sera di sabato 10 agosto 2019 alle ore 20.30 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma.

La partita Parma-Sampdoria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in da Sportitalia, visibile per tutti in chiaro al canale 60 del digitale terrestre. Per poter godere delle immagini in HD sarà necessario dotarsi di una smart tv di ultima generazione con funzioni HbbTV 2.0.

Tifosi e appassionati che preferiranno seguire la gara amichevole Parma-Sampdoria in diretta potranno collegarsi con la Pagina web ufficiale di Sportitalia all'indirizzo www.sportitalia.com.

D'Aversa potrebbe affidarsi al 4-3-3. Davanti al portiere Sepe, i terzini dovrebbero essere Laurini e Gagliolo, con Dermaku e Bruno Alves a comporre la coppia centrale. A centrocampo Hernani agirà da playmaker, con Kucka e Barilla mezzali. Nel tridente offensivo potrebbe rivedersi dal 1' Gervinho al posto di Kulusevski, con Inglese centravanti e Karamoh esterno offensivo a sinistra.

Modulo speculare anche per Di Francesco. L'ex allenatore giallorosso, visto che il bomber Quagliarella non è ancora al top della forma, punterà davanti su Bonazzoli centravanti, con l'uruguayano Ramirez e Gabbiadini esterni offensivi. A centrocampo partito Praet, ai lati del regista Ekdal ci saranno Vieira e Linetty. In difesa infine, davanti ad Audero, Colley e Murillo saranno i due centrali, con Bereszynski e Murru esterni bassi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Gervinho, Inglese, Karamoh. All. D’Aversa

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez, Bonazzoli, Gabbiadini. All. Di Francesco