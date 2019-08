Parma-Juventus, le pagelle: Chiellini perfetto, Douglas Costa brillante

Nella Juventus brillano Chiellini e Douglas Costa, molto bene anche Higuain. Nel Parma malissimo Kulusevski, non brilla Gervinho.

DOUGLAS COSTA 7: Ha una voglia di incidere pazzesca. E lo si nota palesemente. La fotografia della sua gara è rappresentata dall’ottimo recupero in fase difensiva negli attimi finali del primo tempo, un contributo che fa capire come il brasiliano – leader tecnico a tutto campo – sia destinato a conseguire una stagione da assoluto protagonista.

CHIELLINI 7: Molto più di un difensore. Non trovava la gioia personale in serie A da dicembre 2018. Un lampo decisivo e la solita sicurezza difensiva extra lusso. Insomma, al netto delle condizioni atletiche, è sempre lui l’anello forte della retroguardia bianconera.

HIGUAIN 6.5: Fresco di casacca numero 21, presa non per spontanea volontà, il Pipita convince. Eccome. Facilitato dalla conoscenza dei dettami sarriani, duetta con Ronaldo mettendo in mostra una classe sopraffina. La permanenza sotto la Mole, impronosticabile a inizio mercato, è ormai realtà.

RONALDO 6.5: Sì, è vero, incredibilmente non trova l’appuntamento con il goal. Qualche problema di mira e un pizzico di sfortuna. Vedi l’urlo strozzato in goal per fuorigioco.

INGLESE 6: E’ l’unico del a provarci. Con un guizzo della casa, per poco, non trafigge Szczesny. Ma il polacco – di puro istinto – gli nega la rete. Lotta come un leone. A tratti, persino, commovente.

KULUSEVSKI 4.5: Il ragazzo, classe 2000, ha talento e si farà. Contro la Signora, tuttavia, ne azzecca poche. Eufemismo. Impreciso in entrambe le fasi. Sostituito.

PARMA (4-3-3) Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 5.5, Bruno Alves 6, Gagliolo 5.5; Hernani 5.5, Brugman 5.5 (77’ Grassi s.v.), Barillà 6.5 (85’ Karamoh s.v.), Kulusevski 4.5 (57’ Siligardi 5.5), Inglese 6, Gervinho 5.5. Allenatore: D’Aversa.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; De Sciglio 6, Bonucci 6.5, Chiellini 7, Alex Sandro 7; Khedira 6 (63’ Rabiot 5.5), Pjanic 6, Matuidi 6; Douglas Costa 7 (71’ Cuadrado 6), Ronaldo 6.5, Higuain 6.5 (82’ Bernardeschi s.v.). Allenatore: Martusciello.