Parma-Inter dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma ospita al Tardini l'Inter campione d'Italia in un'amichevole precampionato: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

PARMA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Inter

Parma-Inter Data: 8 agosto 2021

8 agosto 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: Sky Sport (numero 252 satellite)

Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Il Parma di Enzo Maresca ospita l'Inter di Simone Inzaghi in un'amichevole precampionato che consente ad entrambe le squadre di proseguire la propria preparazione.

Per i ducali si tratta della quarta gara del loro precampionato: nei primi tre match hanno perso con Bochum e Sassuolo e sconfitto il Trento. I milanesi, invece, hanno giocato 2 gare, ottenendo un pareggio con il Lugano (2-2) e un'ampia vittoria contro il Crotone (6-0).

I nerazzurri esordiranno in campionato sabato 21 agosto contro il Genoa, mentre i gialloblù saranno impegnati contro il Frosinone nella prima giornata della Serie B.

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-INTER

Parma-Inter si disputerà domenica 8 agosto 2021 nel palcoscenico dello Stadio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 20.45.

L'amichevole Parma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara Parma-Inter sarà visibile per gli utenti Sky anche in diretta streaming, mediante la piattaforma Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere la partita a chi acquista il pass sport.

Maresca schiererà il Parma con il 4-3-3. Nel tridente d'attacco gialloblù, Brunetta e Daniele Iacoponi potrebbero affiancare il centravanti Benedyczak. A centrocampo linea a tre con Man, Juric e Brugman. Fra i pali l'esperto Buffon, davanti a lui una coppia centrale difensiva composta da Balogh e l'argentino Valenti, con Sohm e Gagliolo ad agire da esterni bassi.

Simone Inzaghi, in attesa di capire quali saranno le mosse di calciomercato del club in uscita e in entrata, potrebbe mandare in campo i nerazzurri con il 3-5-2. In porta ci sarà capitan Handanovic, mentre la linea difensiva vedrà Kolarov accanto a Skriniar e De Vrij, con possibile inserimento a gara in corso di Bastoni. A centrocampo è probabile l'esordio stagionale di Barella accanto a Brozovic e Calhanoglu, con Darmian sulla destra e Dimarco sulla corsia mancina. In attacco, infine, agiranno i due giovani Satriano e Pinamonti.

PARMA (3-4-3): Buffon; Sohm, Balogh, Valenti, Gagliolo; Man, Juric, Brugman; Brunetta, Benedyczak, D. Iacoponi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Satriano, Pinamonti.