Amichevole a Parma per l'Inter di Inzaghi: presenti circa 500 tifosi, pronti a contestare per via dell'imprevista cessione di Lukaku.

A quasi due settimane dall'ultima amichevole, vinta per 6-0 contro il Crotone, l' Inter disputa un nuovo test andando a fare visita al Parma. I gialloblù sono appena retrocessi in Serie B, ma hanno una grande voglia di risalire subito come dimostra l'ottima campagna acquisti.

L'estate dei nerazzurri è chiaramente segnata dall'addio di Romelu Lukaku, sul quale è piombato il Chelsea nei giorni scorsi. Dopo le prime resistenze l'offerta di 115 milioni di euro ha indotto la proprietà interista a privarsi del centravanti belga, autentico trascinatore nell'ultima stagione chiusa con lo scudetto.

Questa decisione non è stata ben digerita dai tifosi nerazzurri, che già avevano manifestato il loro malessere quando la trattativa era ancora in corso. Per l'amichevole di Parma, è prevista la presenza di 500 supporters interisti al 'Tardini' che contesteranno la proprietà (colpevole di non aver mantenuto le promesse fatte nei mesi scorsi).

Orfano di Lukaku, Simone Inaghi punterà tutto su Lautaro Martinez. Il centravanti argentino dovrebbe però partire dalla panchina contro il Parma, lasciando spazio al giovane Satriano e a Pinamonti. Mediana con Barella, Brozovic e Calhanoglu, aiutati sulle corsie esterne da Darmian e Dimarco. Saranno infine Skrinar, De Vrij e Kolarov a proteggere la porta di Handanovic.

Il Parma di Enzo Maresca risponde il 3-4-3, in cui tra i pali figura l'acquisti di punta dell'estate, ovvero Gigi Buffon. L'esperto portiere, dopo vent'anni alla Juventus intervallati da una stagione al PSG, ha deciso di tornare nel club in cui è cresciuto e dove si è consacrato nel grande calcio.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-INTER

PARMA (3-4-3): Buffon; Sohm, Balogh, Valenti, Gagliolo; Man, Juric, Brugman; Brunetta, Benedyczak, D. Iacoponi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Satriano, Pinamonti.