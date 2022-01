Parma-Crotone dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PARMA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Parma-Crotone

• Data: Domenica 30 dicembre 2022

• Orario: 14:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (canale 252 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Parma e Crotone tornano in campo per recuperare una sfida valida per il 19° turno del campionato di Serie B, che si sarebbe dovuta inizialmente giocare prima lo scorso 26 dicembre e successivamente lo scorso 15 gennaio. In entrambi i casi, la partita era stata rinviata a causa dell’elevato numero di contagi registratosi all’intero della rosa della compagine calabrese.

Per entrambe le squadre si tratta del secondo impegno ufficiale in questo 2022. Il Parma, nella sua prima uscita, è stato battuto in casa dal Frosinone, mentre il Crotone ha ottenuto un pareggio sul campo del Como.

Quelli che metterà in palio la gara saranno punti molto importanti, visto che sia i Ducali che i Pitagorici sono stati protagonisti di una prima parte di stagione complicata.

Per il Parma sono infatti 23 i punti messi in cascina nelle sue prima 19 gare del torneo e valgono solo il tredicesimo posto in classifica a -9 dalla zona playoff, mentre il Crotone è attualmente in zona retrocessione in virtù dei soli 12 punti totalizzati.

Parma e Crotone si sono affrontate in due sole occasioni nella loro storia: nel campionato 2020/21 di Serie A. In entrambi i casi ad imporsi è stata la compagine calabrese.

In questa pagina tutto quello che c’è da sapere su Parma-Crotone: dalla data e l’orario, a dove vederla in tv e streaming e la novità di formazione.

ORARIO PARMA-CROTONE

Parma-Crotone, recupero della diciannovesima giornata di Serie B, è in programma domenica 30 gennaio 2022 allo stadio Ennio Tardini. Il calcio d’inizio verrà dato alle 14:30.

DOVE VEDERE PARMA-CROTONE IN TV

Parma-Crotone sarà trasmessa in diretta da DAZN. La sfida sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili compatibili con l’apposita app, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida del Tardini sarà inoltre proposta da Sky e in questo caso il canale di riferimento sarà SKY SPORT (252 del satellite).

La gara inoltre sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

PARMA-CROTONE IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Parma-Crotone anche in streaming attraverso DAZN, Sky Go ed Helbiz Live.

In tutti i casi, per gli abbonati sarà quindi possibile vedere la partita attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l’apposita app di riferimento, o ancora su pc e notebook collegandosi ai siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand offerto da Sky, che mette a disposizione anche la visione delle gare del campionato di Serie B previo l’acquisto del pacchetto Pass Sport.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-CROTONE

PARMA (3-5-2): Buffon; Del Prato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Schiattarella, Vazquez, Costa; Benedyczak, Inglese. All. Iachini.

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Visentin, Canestrelli, Cuomo; Mogos, Vulic, Awua, Sala; Borello, Giannotti; Maric. All. Modesto.