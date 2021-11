Parma-Cosenza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PARMA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Parma di Enzo Maresca sfida in casa il Cosenza di Marco Zaffaroni nella 13ª giornata del campionato di Serie B. Gli emiliani hanno deluso nella prima parte della stagione e sono attualmente quattordicesimi in classifica con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, peggio hanno fatto i calabresi, sedicesimi con 14 punti e attualmente in zona playout con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e 6 k.o.

Nei 10 precedenti fra le due formazioni finora giocati in Serie B, i ducali sono in vantaggio nelle statistiche con 5 vittorie, 3 affermazioni dei silani e 2 pareggi. I gialloblù hanno perso finora solo una gara casalinga in campionato (2 vittorie, 2 pareggi), senza però mai riuscire a segnare più di una rete a partita.

Dal canto suo, il Cosenza non vince da 15 gare di fila lontano da casa, avendo rimediato nel parziale 4 pareggi e 11 sconfitte. I Lupi della Sila sono inoltre la squadra che in percentuale ha raccolto meno punti di tutti in Serie B, appena il 7% (uno su 14 in palio).

'El Mudo' Franco Vazquez è il miglior realizzatore del Parma con 4 goal, mentre Gabriele Gori, autore di 5 reti stagionali, è il bomber del Cosenza. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-COSENZA

Parma-Cosenza si disputerà il pomeriggio di domenica 21 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Gianpiero Miele della sezione di Nola, e sarà l'11ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.00.

DOVE VEDERE PARMA-COSENZA IN TV

Sono diverse le opzioni a disposizione dei tifosi per vedere in tv Parma-Cosenza. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Marco Calabresi.

Su Sky, invece, Parma-Cosenza sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite). La gara sarà infine trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

PARMA-COSENZA IN DIRETTA STREAMING



La sfida Parma-Cosenza, mediante DAZN, Sky Go ed Helbiz Live sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.



Una quarta alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

IN DIRETTA SU GOAL



Grazie a Goal sarà possibile seguire Parma-Cosenza anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con la descrizione dei goal, degli evenit e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-COSENZA

Maresca potrebbe puntare sul 3-4-1-2. In attacco il polacco Benedyczak e favorito su Inglese per far coppia con Tutino, mentre alle loro spalle agirà Vazquez.In mezzo al campo gli interni saranno Sohm e Juric, con Del Prato sull'out di destra e W. Coulibaly sulla corsia mancina. Davanti a capitan Buffon, la difesa vedrà Danilo e Cobbaut affiancare Osorio.

Zaffaroni risponderà con il classico 3-5-2 dei calabresi. Fra i pali agirà Vigorito, con Venturi, Rigione e Pirrello a comporre la linea difensiva a tre. Situm e Corsi presidieranno le due fasce laterali, mentre Palmiero sarà il regista e Carraro e Aldo Florenzi i due interni di centrocampo. In attacco conferma per il tandem composto da Caso e Gori.

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Danilo, Osorio, Cobbaut; Del Prato, Sohm, Juric, W. Coulibaly; Vazquez; Benedyczak, Tutino.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, A. Florenzi, Corsi; Caso, Gori.