Parma-Cagliari, le formazioni ufficiali: Nandez c'è, Cerri dal 1'

Nel Parma giocano Iacoponi, Kurtic e Inglese, fuori Cornelius. Cagliari con Klavan in difesa, Cerri titolare in attacco.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Oliva, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Cerri.

Molto vicine in classifica, e si affrontano nel turno infrasettimanale di : per i gialloblù la possibiltà di scavalcare gli ospiti in classifica, mentre il team di Di Francesco vuole allontanarsi da metà graduatoria e puntare a qualcosa in più.

Altre squadre

Liverani opta per Inglese come centravanti, fuori Cornelius: le due ali saranno Karamoh e Gervinho. Kucka recupera a centrocampo: insieme a lui Scozzarella e Kurtic, non Hernani. In porta c'è Sepe, quartetto difensivo Iacoponi, Osorio, Bruno Alves e Pezzella. Panchina per Gagliolo.

Nel Cagliari Cerri è la punta davanti a Nandez, Joao Pedro e Sottil, mentre Rog e Oliva sono gli interni davanti alla difesa. Cragno tra i pali, Zappa e Lykogiannis terzini. Klavan preferito a Carboni al fianco di Walukiewicz. Non convocato Godin alla pari di Ounas e Tripaldelli, panchina per Pavoletti, Simeone e Marin.