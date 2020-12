Parma-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma ospita il Cagliari nella 12ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 16 dicembre 2020

16 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Parma di Fabio Liverani ospita il Cagliari di Eusebio Di Francesco nella 12ª giornata di . I ducali si trovano al 14° posto in classifica con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, con una lunghezza di ritardo dai sardi, undicesimi a quota 12, con un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 21 precedenti disputati in Serie A in casa degli emiliani, sono questi ultimi a condurre nelle statistiche con 13 vittorie, 5 pareggi e 3 affermazioni degli isolani, l'ultima delle quali nella sfida più recente della scorsa stagione (1-3 al Tardini il 15 settembre 2019 con doppietta di Ceppitelli e goal di Simeone).

Il Parma è reduce da una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali al Meazza contro il capolista, il Cagliari ha collezionato 2 sconfitte con e e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, e non vince dal 7 novembre (2-0 interno sulla ).

Altre squadre

L'ivoriano Gervinho è il miglior marcatore dei gialloblù con 4 goal realizzati, il brasiliano João Pedro è il bomber dei rossoblù con 6 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-CAGLIARI

Parma-Cagliari si disputerà la sera di mercoledì 16 dicembre 2020 presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 43ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere la sfida Parma-Cagliari, che andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

Gli appassionati e i tifosi potranno seguire Parma-Cagliari anche in diretta , mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi, in questo caso, di scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android.

C'è inoltre la possibilità di seguire la partita in streaming su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le gare di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Conpotrete seguireancheCollegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Liverani dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha pareggiato con il Milan al Meazza. Davanti al portiere Sepe, in difesa Iacoponi è ancora favorito su Busi a destra, con Gagliolo terzino sinistro e Osorio e Bruno Alves a comporre la coppia centrale difensiva. In mediana spazio a Scozzarella in regia al posto di Brugman, titolare a San Siro. con Hernani e Kurtic mezzali. In attacco Karamoh e Gervinho saranno i due esterni offensivi con Inglese in vantaggio su Cornelius come centravanti. Ai box per infortunio Laurini, Kucka e Grassi.

L'articolo prosegue qui sotto

Di Francesco potrebbe rilanciare Nandez dal 1', in quel caso Zappa arretrerebbe come terzino destro. In attacco possibile il rientro da titolare di Simeone, anche se Cerri scalpita. Confermato il tandem della mediana Marin-Rog, ma non è da escludere l'innesto di Oliva al posto di uno dei due. In difesa ballottaggio al centro fra Carboni e Klavan per chi affiancherà il polacco Walukiewicz. In porta giocherà Cragno. Ancora assenti Godin, Luvumbo, Tripaldelli e Ounas.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone.