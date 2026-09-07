Champions League - Game Week 1 9 set 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava inizia il 9 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Anteprima della partita

I vincitori della Champions League 2025 e 2026, il PSG, iniziano la difesa del titolo nella fase campionato contro lo Slovan Bratislava.

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Il PSG spera di mettersi alle spalle i problemi in campionato

I campioni d'Europa del PSG hanno iniziato la nuova stagione di Ligue 1 in modo scioccante per i loro standard. Non vincono da quattro partite in campionato, una serie che risale alla scorsa stagione. In questa stagione hanno ottenuto due punti su nove disponibili e sarebbero messi peggio senza il contributo realizzativo del capitano Marquinhos, che ha segnato in ciascuna delle ultime due uscite. Anche lo Slovan è in un momento negativo, avendo perso le ultime due partite di campionato, anche se questi due risultati hanno fatto seguito a una serie di quattro vittorie per iniziare la nuova stagione di Slovakian Super Liga.

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Yaya entra nella storia per gli allenatori africani

La leggenda del Man City e della Costa d'Avorio Yaya Toure, ora in panchina con lo Slovan, è diventato il primo allenatore africano a portare con successo un club attraverso i turni di qualificazione fino alla redditizia fase campionato della Champions League.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Il PSG ha subito 2 o più gol in quattro partite consecutive di Ligue 1 per la prima volta dal 2005.

Kvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto direttamente in 16 gol di UCL nella scorsa stagione con il PSG.

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Probabili formazioni

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Notizie sulle squadre e rose

Luis Enrique non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche segnalati per il PSG in vista di questa partita e, in questa fase, non è stata confermata alcuna probabile formazione. Il quadro della rosa è stato modellato in modo significativo dal mercato estivo, con Bradley Barcola passato al Liverpool e Renato Sanches che ha risolto il suo contratto, il che significa che sono attesi aggiornamenti sul gruppo a disposizione man mano che la partita si avvicina.

Anche la rosa dello Slovan Bratislava di Yaya Toure non ha al momento informazioni confermate disponibili su infortuni o squalifiche, e non è stato indicato alcun undici previsto. Ulteriori notizie sulle squadre di entrambe le parti saranno aggiunte più vicino al calcio d'inizio.

Forma

Il PSG ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un pareggio per 2-2 in trasferta contro il Lille in Ligue 1, una partita in cui era andato sotto prima che i gol nel finale di Vitinha e Marquinhos salvassero un punto. In precedenza, in questa serie, ha pareggiato 2-2 a Rennes e battuto l'Aston Villa 2-1 nella Supercoppa UEFA. Una sconfitta per 1-0 in Supercoppa contro il Lens e un pareggio per 1-1 in amichevole con il Manchester United completano la sequenza di cinque partite. Il PSG ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque in queste gare.

Lo Slovan Bratislava ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro lo Zemplin Michalovce nella massima serie slovacca il 30 agosto. La miglior prestazione nella serie è stata la vittoria per 5-0 in campionato contro il Ruzomberok il 15 agosto. Ha anche battuto l'NK Celje 2-1 nella gara di ritorno del turno di qualificazione di Champions League, avanzando alla fase a gironi, dopo l'1-1 dell'andata. Il Bratislava ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro nelle cinque partite.

Precedenti

I due club si sono affrontati due volte in precedenza, entrambe nella fase a gironi dell'Europa League UEFA 2011-12. L'incrocio più recente si è disputato il 3 novembre 2011, quando il PSG ha vinto 1-0 al Parc des Princes. Il precedente incontro, giocato il 20 ottobre 2011 a Bratislava, si è concluso 0-0. Nel totale delle due sfide, il PSG ha il bilancio migliore con una vittoria e un pareggio, un gol segnato e nessuno subito.

Classifica

Nell'attuale classifica di Champions League, sia il Paris Saint-Germain sia lo Slovan Bratislava sono a pari punti in testa alla classifica, occupando entrambi il primo posto.