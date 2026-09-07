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Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava: anteprima della Champions League

Champions League
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Vitinha

Anteprima completa della partita tra PSG e Slovan Bratislava in Champions League a Parigi. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, mercato, stato di forma e altro ancora.

crest
Champions League - Game Week 1
Parc des Princes

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava inizia il 9 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Anteprima della partita

I vincitori della Champions League 2025 e 2026, il PSG, iniziano la difesa del titolo nella fase campionato contro lo Slovan Bratislava.

PSG Champions LeagueGetty Images

Il PSG spera di mettersi alle spalle i problemi in campionato

I campioni d'Europa del PSG hanno iniziato la nuova stagione di Ligue 1 in modo scioccante per i loro standard. Non vincono da quattro partite in campionato, una serie che risale alla scorsa stagione. In questa stagione hanno ottenuto due punti su nove disponibili e sarebbero messi peggio senza il contributo realizzativo del capitano Marquinhos, che ha segnato in ciascuna delle ultime due uscite. Anche lo Slovan è in un momento negativo, avendo perso le ultime due partite di campionato, anche se questi due risultati hanno fatto seguito a una serie di quattro vittorie per iniziare la nuova stagione di Slovakian Super Liga.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images


Yaya entra nella storia per gli allenatori africani

La leggenda del Man City e della Costa d'Avorio Yaya Toure, ora in panchina con lo Slovan, è diventato il primo allenatore africano a portare con successo un club attraverso i turni di qualificazione fino alla redditizia fase campionato della Champions League.

Yaya Toure Slovan Bratislava 2026-27Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Il PSG ha subito 2 o più gol in quattro partite consecutive di Ligue 1 per la prima volta dal 2005.
  • Kvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto direttamente in 16 gol di UCL nella scorsa stagione con il PSG.
FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAGetty Images

Probabili formazioni

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formazione
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB

Allenatore

  • Luis Enrique

Luis Enrique non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche segnalati per il PSG in vista di questa partita e, in questa fase, non è stata confermata alcuna probabile formazione. Il quadro della rosa è stato modellato in modo significativo dal mercato estivo, con Bradley Barcola passato al Liverpool e Renato Sanches che ha risolto il suo contratto, il che significa che sono attesi aggiornamenti sul gruppo a disposizione man mano che la partita si avvicina.

Anche la rosa dello Slovan Bratislava di Yaya Toure non ha al momento informazioni confermate disponibili su infortuni o squalifiche, e non è stato indicato alcun undici previsto. Ulteriori notizie sulle squadre di entrambe le parti saranno aggiunte più vicino al calcio d'inizio.

Forma

PSG

PSG - Forma

AVL
V2-1
RCL
S1-0
REN
D2-2
LIL
D2-2
ASM
S1-2
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SLB

SLB - Forma

CEL
D1-1
FCK
V1-2
CEL
V1-2
ZEM
S1-2
DST
S2-0
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il PSG ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un pareggio per 2-2 in trasferta contro il Lille in Ligue 1, una partita in cui era andato sotto prima che i gol nel finale di Vitinha e Marquinhos salvassero un punto. In precedenza, in questa serie, ha pareggiato 2-2 a Rennes e battuto l'Aston Villa 2-1 nella Supercoppa UEFA. Una sconfitta per 1-0 in Supercoppa contro il Lens e un pareggio per 1-1 in amichevole con il Manchester United completano la sequenza di cinque partite. Il PSG ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque in queste gare.

Lo Slovan Bratislava ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro lo Zemplin Michalovce nella massima serie slovacca il 30 agosto. La miglior prestazione nella serie è stata la vittoria per 5-0 in campionato contro il Ruzomberok il 15 agosto. Ha anche battuto l'NK Celje 2-1 nella gara di ritorno del turno di qualificazione di Champions League, avanzando alla fase a gironi, dopo l'1-1 dell'andata. Il Bratislava ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro nelle cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioSlovan Bratislava
1
1
0
Europa League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
FIN
Europa League
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FIN
1Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato0/2

I due club si sono affrontati due volte in precedenza, entrambe nella fase a gironi dell'Europa League UEFA 2011-12. L'incrocio più recente si è disputato il 3 novembre 2011, quando il PSG ha vinto 1-0 al Parc des Princes. Il precedente incontro, giocato il 20 ottobre 2011 a Bratislava, si è concluso 0-0. Nel totale delle due sfide, il PSG ha il bilancio migliore con una vittoria e un pareggio, un gol segnato e nessuno subito.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

Nell'attuale classifica di Champions League, sia il Paris Saint-Germain sia lo Slovan Bratislava sono a pari punti in testa alla classifica, occupando entrambi il primo posto.

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