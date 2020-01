Scambio De Sciglio-Kurzawa, Paratici spiega: "E' un'opportunità"

Il direttore sportivo della Juventus, prima della gara col Napoli, ha parlato anche della situazione di Emre Can: "Se andrà via non verrà sostituito".

La , forte dei risultati di e , prova ad allungare in classifica: davanti, però, ha la sfida del 'San Paolo' con il . Anche Fabio Paratici si è spostato con la squadra nel capoluogo campano.

Il direttore sportivo bianconero, ai microfoni di 'Sky Sport', ha fatto il punto della situazione riguardo al mercato della Juventus: lo scambio De Sciglio-Kurzawa è una realtà che sta prendendo forma ed Emre Can potrebbe lasciare il club torinese nei prossimi giorni.

" Nel mercato nascono delle opportunità , ci si parla, soprattutto tra club di un certo livello. Nascono opportunità, questa di Desciglio-Kurzawa è un'ipotesi , un'ipotesi portata avanti dai due club, con la conoscenza naturalmente dei due calciatori, vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile. Per quanto riguarda Emre, è un calciatore della importante , quindi siamo contenti se rimane. Se ci sarà un'opportunità che farà felice la Juve e il giocatore, vedremo il da farsi".

Proprio riguardo al centrocampista tedesco, Fabio Paratici, ha voluto ribadirne la qualità: su Emre Can, infatti, è vivo l'interesse di molte squadre. e sono solamente alcuni dei club che potrebbero essere ingolosite dal centrocampista bianconero. Intanto, nè Emre Can nè De Sciglio sono stati convocati per la partita con il Napoli.

"Ci sono tante squadre interessate a Emre perchè è uno dei centrocampisti più forti d'Europa, quindi è normale che abbia questo tipo di spasimanti. Vedremo nei prossimi giorni. Se uscirà non sarà sostituito . Bernardeschi? La Juventus ha uan rosa ampia e di grande qualità, quindi è normale che i calciatori nostri siano appetiti da altri club, però in questo caso non c'è nessuna trattativa in corso nè col Barcellona nè col , quindi assolutamente andiamo avanti con questa rosa".

Il diesse della Juventus ha parlato in maniera chiara riguardo al mercato: Emre Can potrebbe rappresentare un'opportunità in chiave uscita per il club torinese, mentre la situazione di Federico Bernardeschi sembra essere più congelata. L'ex trequartista della dovrebbe terminare la stagione in bianconero.