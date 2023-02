Liverpool-Real Madrid all'insegna delle papere: Courtois e Alisson horror

Il raddoppio del Liverpool arriva a causa dell'errore di Courtois, il 2-2 del Real Madrid dopo il maldestro rinvio di Alisson.

Liverpool-Real Madrid era la gara più attesa della due giorni di Champions League. Attesa che è stata ripagata da un primo tempo entusiasmante: Nunez ha aperto le danze dopo quattro minuti con un tacco al volo su cross dalla sinistra, mentre Salah ha raddoppiato con la complicità di Courtois.

Indecisione veramente clamorosa per il portiere belga, reduce dalla vittoria del Premio Yashin come miglior estremo difensore del pianeta nell'ultima edizione del Pallone d'Oro.

Courtois ha ricevuto un pallone all'indietro da parte di Carvajal al minuto 16. Un pallonetto non proprio semplice, ma neanche impossibile da controllare. Di fatto l'ex Chelsea ha stoppato con il petto, ma invece di rinviare subito ha esitato un secondo in più.

Un secondo in più che ha portato Salah a pressare Courtois: il belga, dopo lo stop, ha toccato maldestramente col piede, lasciando il pallone per le grinfie dell'egiziano, che da due passi ha battuto il Real Madrid per la seconda volta.

Un brutto errore per Courtois, ma Real Madrid sempre sul pezzo: Vinicius ha riaperto la gara, prima di segnare il 2-2 e la personale doppietta.

Il pari di Vinicius è però arrivato con un altro errore, stavolta di Alisson: l'ex Roma ha infatti rinviato direttamente sull'attaccante brasiliano, trovatosi al momento giusto e al posto giusto sul tiro maldestro del brasiliano.

Bisognerà capire se tra andata e ritorno, l'indecisione dell'estremo difensore di Ancelotti e quella di Alisson, portiere di Klopp, sarà decisiva per il passaggio del turno.