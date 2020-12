Panico in Augsburg-Schalke: Mark Uth perde conoscenza, poi si riprende

Mark Uth è caduto male con la testa dopo uno scontro aereo con Uduokhai, dovendo andare in ospedale con una flebo. Lo Schalke: "È reattivo e stabile".

Un paio di settimane fa Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton. Quindi Abdelhamid Sabiri in - . Ma anche ad si sono vissuti attimi di panico, in un pomeriggio che Mark Uth non scorderà per un bel po' di tempo.

L'attaccante dello 04 è dovuto uscire dal campo dopo appena una ventina di minuti, sostituito da Bozdogan. E non per un banale infortunio, bensì per un doppio colpo alla testa rimediato in un apparentemente normale scontro aereo in mezzo al campo.

Uth è andato a saltare su un pallone alto lanciato dalle retrovie. Assieme a lui Felix Uduokhai, difensore dell'Augsburg. I due si sono scontrati in un testa contro testa involontario e l'attaccante ospite è crollato a terra, battendo una seconda volta la testa.

In quei minuti i giocatori hanno vissuto attimi di puro terrore. Uth non si è rialzato, perdendo conoscenza e facendo preoccupare compagni ed avversari. Lo staff medico dello Schake si è precipitato in campo per soccorrerlo assieme ai paramedici presenti ai bordi del campo, che hanno portato il calciatore in ospedale con una flebo.

Good news. @Mark_Uth is responsive and stable. He is on the way to the hospital with our team doctor.



Speedy recovery, Mark!



⏱️ 45' | #FCAS04 1-0 | #S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) December 13, 2020

A tranquillizzare tutti dopo vari minuti di apprensione è stato lo Schalke 04, che ha twittato aggiornamenti positivi sulle condizioni di Uth:

"Buone notizie. Mark Uth è reattivo e stabile. Sta andando in ospedale assieme al nostro medico sociale".

Lo stesso Uth ha postato una foto dall'ospedale sul profilo del club.

"Buonasera a tutti, sto bene. Spero di poter lasciare l'ospedale domani. Grazie a tutti per i vostri messaggi".