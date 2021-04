Pagelle Inter-Verona: male Brozovic, Hakimi trascina

Nell'Inter delude il centrocampo, soprattutto con Brozovic. Si salvano Hakimi e Darmian. Nel Verona bene Dimarco.

PAGELLE INTER-VERONA

DARMIAN 7 - Si ritrova ad essere nuovamente l'uomo copertina: un altro goal pesante, realizzato con freddezza e precisione. Un'altra griffe sullo Scudetto nerazzurro, sempre più vicino a diventare realtà.

DIMARCO 6.5 - Verrebbe da dire che, ancora una volta, si esalta di fronte alla sua ex squadra, ma in realtà Dimarco continua a vivere una stagione da applausi. Macina chilometri e non perde mai la lucidità, riuscendo a rendersi pericoloso anche quando viene schierato nel trio difensivo.

BASTONI 6.5 - Ormai un senatore della retroguardia nerazzurra, poco prima del goal realizzato da Darmian è decisivo nel salvare la propria porta anticipando Salcedo a due passi dalla porta.

LASAGNA 6 - Lotta e combatte, spesso da solo, ma lo fa con classe e determinazione. Non riesce mai a rendersi pericoloso, ma il suo lavoro al servizio della squadra è innegabile.

HANDANOVIC 5.5 - Nel primo tempo è bravissimo su Bessa, nel finale rischia di rovinare tutto con l'errore in presa che vale il temporaneo pareggio del Verona, annullato dopo pochi istanti dal direttore di gara.

BARAK 5.5 - Non riesce a dare il suo contributo alla causa come invece spesso accade. Al Verona di oggi è mancato proprio il suo contributo.

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5; Hakimi 6.5 (79' D'Ambrosio s.v.), Barella 6, Brozovic 5 (79' Gagliardini s.v.), Eriksen 5.5 (66' Sensi 6), Perisic 6 (66' Darmian 7); Lukaku 6, Lautaro Martinez 6 (71' Sanchez 6.5)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Ceccherini 6 (46' Dawidowicz 5.5) Magnani 5.5 (46' Gunter 6), Dimarco 6.5 (72' Udogie s.v.); Faraoni 5.5, Tameze 6 (66' Salcedo 6), Ilic 6, Lazovic 6; Barak 5.5, Bessa 5.5 (77' Colley s.v.); Lasagna 6