Il padre di Higuain è chiaro: "Rispetterà il contratto con la Juventus"

Jorge Higuain allontana le voci di un addio del figlio alla Juventus: "Dette cose non vere, Gonzalo rispetterà il contratto".

Gonzalo Higuain continua la sua permanenza in dopo aver lasciato l' lo scorso 19 marzo per volare dalla madre malata: di ritornare a , almeno per ora, non se parla, tanto che le voci su un suo futuro lontano dai colori bianconeri si infittiscono.

Si è addirittura parlato di ipotetica rescissione qualora il 'Pipita' dovesse prolungare il soggiorno in patria, scenario prontamente smentito dal padre Jorge che, ai microfoni di 'LM Neuquén', ha negato qualsivoglia tentazione d'addio da parte del figlio.

"Sono state dette cose non vere. Gonzalo rimarrà alla perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà. Quindi, dopo quel periodo, prenderà la decisione che riterrà più opportuna perché tornerà proprietario del cartellino. Questa è la realtà e ciò che accadrà, a meno di altri avvenimenti imprevisti. Ma in linea di massima non è sua intenzione lasciare quel club che ama molto, anche la gente lo adora".

Nei piani di Higuain ci sarebbe, dunque, la volontà di arrivare fino al 30 giugno 2021 per poi decidere in totale autonomia la sua prossima squadra dopo la Juventus, in qualità di 'free agent'.

Altre squadre

Higuain sr recentemente aveva anche respinto con forza l'ipotesi che il figlio potesse rimanere in Argentina per trasferirsi fin da subito al River Plate.