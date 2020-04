Tuttosport - Higuain-Juventus a rischio: ipotesi rescissione

Nel rebus Higuain-Juventus, secondo 'Tuttosport', tra gli scenari possibili si fa largo anche quello della rescissione contrattuale.

Gonzalo Higuain e la , un rompicapo da risolvere. In tempi brevi. Tra il Pipita e i bianconeri il matrimonio è in bilico: contratto in scadenza tra un anno e caos Coronavirus, aprono anche a scenari inattesi.

Come quello disegnato da 'Tuttosport', secondo cui non sarebbe da escludere una rescissione. Tutto dipenderà dal ritorno in o meno dell'attaccante (che indiscrezioni danno preoccupato dall'emergenza sanitaria), in quarantena in patria al fianco della madre malata.

Le strade sono tre: regolare rientro a ed eventuale cessione a fine stagione; intesa per rimanere in Sudamerica e quindi contratto rescisso consensualmente; pugno duro di Madama qualora il Pipita si impuntasse e decidesse di non rispondere alla convocazione.

Al momento, è bene rimarcarlo, siamo nel campo delle ipotesi: la non ha comunicato date di rientro ai propri tesserati, nè Higuain ha manifestato l'intenzione di restare in .