Higuain al River Plate subito? Il padre smentisce: "Impossibile"

Il genitore di Higuain ha detto la sua a Goal riguardo le voci sul River Plate: "Ha un contratto con la Juventus, per il momento non può tornare".

Calcio giocato fermo, calciomercato, come sempre, vivo. Le trattative e sopratutto le voci di trasferimenti per quanto tornerà la sessione di acquisti e cessioni sono sempre all'ordine del giorno. Una di queste riguarda Gonzalo Higuain , attaccante della che potrebbe tornare al River Plate nel 2020.

Tutto vero? Non proprio, visto che il padre di Higuain non è convinto di un trasferimento del figlio a Buenos Aires, nella squadra con cui ha cominciato a giocare da professionista. In futuro chissà, ma nel breve periodo il nome dell'argentino è da accostare unicamente alla Juventus.

A Goal ha parlato Jorge Higuain, a proposito del futuro del Pipita:

"Per il momento non può tornare al River Plate".

Classe 1987, Higuain ha un contratto con la Juventus fino al 2021 e a meno di grosse offerte da parte di squadre interessate alle sue prestazioni, non lascerà . Il padre dell'ex è abbastanza chiaro riguardo al futuro del figlio, che rispetterà l'accordo preso con Madama.

Higuain al River Plate? Attualmente una pista non percorribile:

"E' impossibile per ora, Gonzalo ha un contratto per quest'anno e il prossimo".

Il calciomercato però, si sa, è mutevole e in continua evoluzione. Per ora il presente e il futuro prossimo di Higuain fa rima con Juventus, ma più avanti chissà: dopo il Real Madrid, il , il , il e ovviamente i colori bianconeri, potrebbe arrivare il tempo del ritorno a Buenos Aires. 2007 e maglia dei Millionarios per ora ancora lontani.