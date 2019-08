Paderborn-Lazio: dove vederla in tv e streaming

La Lazio continua la sua preparazione estiva con l'amichevole contro il Paderborn, club neopromosso in Bundesliga. Buon test per Inzaghi.

Dopo una prima parte di preparazione con amichevoli 'casalinghe', la comincia a confrontarsi anche con squadre straniere. Venerdì sera ha sfidato il Bournemouth, mentre oggi (ovvero sabato 3 agosto) incontrerà il Paderborn, squadra che milita nella (traguardo raggiunto dopo la promozione dello scorso anno).

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La squadra di Simone Inzaghi ha lanciato ottimi segnali ai suoi tifosi in questo inizio di stagione, vincendo e convincendo nel gioco contro Auronzo, Triestina, Entella e Mantova. Sfide non proibitive, sia chiaro, ma l'impianto della rosa è rimasto lo stesso, senza cessioni dolorose, e Lotito ha saputo puntellare la squadra con elementi preziosi come Lazzari e Jony.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Paderborn-Lazio: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

PADERBORN-LAZIO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Paderborn-Lazio DATA 3 agosto 2019, ore 16.00 DOVE Benteler-Arena, Paderborn ARBITRO - TV Lazio Style Channel STREAMING Lazio Style Channel su SkyGo

ORARIO PADERBORN-LAZIO

L'amichevole tra Paderborn e Lazio si giocherà sabato 3 agosto alle ore 16, in . I biancocelesti voleranno dall' alla Germania nel giro di una notte. Lo stadio sarà la Benteler-Arena di Paderborn.

L'esclusiva dell'amichevole della Lazio contro il Paderborn appartiene al canale tematico della squadra biancoceleste, Lazio Style Channel. Per gli abbonati, sarà possibile vederlo sul canale 233 di Sky.

L'unico modo per guardare la partita in è quello di essere abbonati al canale tematico Lazio Style Channel, in modo da poter visualizzare Lazio-Paderborn su SkyGo, disponibile su smartphone, tablet e computer.

Dopo la sfida di ieri sera contro il Bournemouth, Simone Inzaghi ovviamente opererà un po' di turnover. In porta potrebbe trovare spazio Guerrieri, mentre davanti a lui vogliono trovare spazio Bastos, Wallace e Luiz Felipe. Marusic potrebbe far rifiatare Lazzari, Milinkovic partirà titolare. In attacco per una maglia da titolare c'è Caicedo.

PADERBORN (4-1-4-1): Huth; Drager, Schonlau, Hünemeier, Collins; Gjasula; Proger, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjei; Michel.

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Wallace, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Caideo.