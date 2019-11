Pace tra Ronaldo e la Juventus: porterà a cena tutti i compagni

Cristiano Ronaldo tornerà a Torino e prima della partita con l'Atalanta porterà tutta la squadra a cena. Ha già parlato con alcuni compagni.

Domenica sera Cristiano Ronaldo e la si lasciavano in maniera un po' brusca, con l'uscita dal campo anticipata e la partenza dallo stadio prima del fischio finale. Una settimana dopo, si ritroveranno in un clima più sereno.

A contribuire a distendere gli animi è stato anzitutto CR7, che ieri ha dichiarato di aver avuto dei piccoli problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento, parlando anche della sostituzione.

Per farsi perdonare dai compagni per la reazione, invece, Cristiano li porterà tutti a cena prima della partita contro l' , in programma sabato a Bergamo. Sarà una cena distensiva, per dimenticare l'episodio della sostituzione.

Già nei giorni scorsi Ronaldo ha scambiato messaggi con alcuni compagni per distendere la situazione, così come con Nedved e Paratici. Mercoledì invece vedrà Maurizio Sarri, alla ripresa degli allenamenti. Un nuovo inizio, dimenticando la sostituzione.