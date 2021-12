Ottavi di Conference League, contro chi può giocare la Roma? Le possibili avversarie

Nonostante le zero vittorie contro il Bodo/Glimt, la Roma passa il girone di Conference League come capolista, davanti allo stesso team norvegese. Fermata a sorpresa in Ucraina contro lo Zorya, la formazione che ha surclassato i giallorossi a ottobre dovrà infatti giocare un turno in più.

La Roma, invece, passa direttamente agli ottavi di Conference League come una delle otto capoliste del torneo, lasciando il Bodo/Glimt ad affrontare i sedicesimi. Un'ottima notizia per la squadra di Mourinho, che sarebbe dovuta alternativamente scendere in campo per ulteriori due sfide a febbraio.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI?

La Roma dovrà attendere il 25 febbraio 2022 per conoscere la propria avversaria di Conference League. Il 13 dicembre è infatti previsto solamente il sorteggio dei sedicesimi in cui sarà impegnato il Bodo/Glimt, ma anche altre formazioni importanti retrocesse dall'Europa League in virtù del terzo posto.

CHI PUÒ TROVARE LA ROMA NEGLI OTTAVI DI CONFERENCE LEAGUE?

Difficile dirlo, visto e considerando come prima di tale fase si disputeranno i sedicesimi. Il 24 febbraio, data di ritorno del primo turno ad eliminazione diretta post gironi, si conosceranno le otto squadre qualificate che andranno ad unirsi alle otto capolista dei gruppi di Conference League tra cui la Roma.

Non ci saranno paletti al momento del sorteggio degli ottavi: la Roma potrebbe affrontare una squadra italiana, se presente, ma anche una compagine già affrontata, vedi il Bodo/Glimt, se qualificata.