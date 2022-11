Ottavi di Champions League: le possibili avversarie del Milan

Milan qualificato agli ottavi di Champions League come seconda forza del Gruppo E: le possibili avversarie della squadra di Pioli.

Grazie al 4-0 contro il Salisburgo, il Milan ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, evento che non si verificava ormai dalla stagione 2013/2014, quando alla guida dei meneghini c'era Clarence Seedorf.

Allora i rossoneri vennero eliminati dall'Atletico Madrid, poi finalista perdente contro il Real Madrid: 0-1 a San Siro e 4-1 in favore dei 'Colchoneros' in Spagna, dove a segnare l'unica rete degli ospiti fu Kaká, autore del momentaneo 1-1 che illuse sulla speranza di una rimonta.

I campioni d'Italia parteciperanno al sorteggio in seconda fascia, non dunque in qualità di teste di serie, avendo chiuso al 2° posto alle spalle del Chelsea, vittorioso su Giroud e compagni sia all'andata a 'Stamford Bridge' (3-0) che al ritorno di San Siro (0-2), contraddistinto però da roventi polemiche arbitrali per l'espulsione di Tomori e il rigore concesso ai 'Blues'.

Agli ottavi il Milan non potrà pescare proprio il Chelsea, avendolo già affrontato nel girone, oltre al Napoli: non saranno possibili, infatti, gli accoppiamenti tra club della stessa nazione, paletto che scomparirà a partire dai quarti di finale.

OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL MILAN