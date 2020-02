Riecco Osvaldo: in campo dopo quasi 4 anni in River Plate-Banfield

Pablo Osvaldo è tornato in campo con la maglia del Banfield in casa del River Plate: 15' ed eurogoal sfiorato. L'ultima volta fu nel 2016.

Pablo Osvaldo è tornato. E lo ha fatto a modo suo, mostrando tutto il proprio talento dopo quasi 4 anni di assenza dal prato verde. Teatro il 'Monumental' di Buenos Aires, che ha ospitato il match tra il River Plate e il suo Banfield. L'ultima apparizione risaliva al 16 maggio 2016, in Nacional-Boca Juniors.

L'ex attaccante tra le altre di , , e , al minuto 74, rileva un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio come Jesus Datolo e a 5' dalla fine sfiora l'eurogoal.

#TNTSports | ¡Pura jerarquía! Dani Osvaldo armó una jugada bárbara y casi le da el empate a Banfield.#River 🆚 #Banfield pic.twitter.com/yBbNSxrXoB — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 17, 2020

Osvaldo vede Armani, portiere del River, fuori dai pali e dopo un assolo di 30 metri palla al piede disegna un pallonetto delizioso che sfiora la traversa.

Il Banfield cade 1-0, ma sa di avere un'arma in più a disposizione: Osvaldo aveva appeso gli scarpini al chiodo a settembre 2016 (rescissione col Boca) per dedicarsi alla musica, poi il dietrofront col ritorno in campo. In grande stile.