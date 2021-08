L'Inter solleva dall'incarico Oriali: l'addio è ufficiale

L'Inter e Lele Oriali si separano. L'ex mediano è stato sollevato dall'incarico di 'First technical manager' dalla società nerazzurra prima dell'inizio del campionato ed ora ricoprirà esclusivamente il ruolo di Team Manager nella Nazionale azzurra, con cui si è recentemente laureato campione d'Europa.

"FC Internazionale Milano - si legge nella nota diffusa dai milanesi - comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale".