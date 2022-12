Onana è tornato in Camerun: partitella a centrocampo con dei giovani calciatori

Dopo l'esclusione della federazione camerunense, Onana è tornato nella sua città natale per le vacanze. Nei prossimi giorni il ritorno a Milano.

Alla pari dei giocatori ancora presenti ai Mondiali e quelli eliminati, Andrè Onana, portiere dell'Inter, non parteciperà alla trasferta nerazzurra a Malta. Inzaghi ha infatti convocato Handanovic, Cordaz, Brazao e Botis, ma non l'estremo difensore camerunense, in vacanza in patria.

Tras ser desafectado de Camerún 🇨🇲 en pleno Mundial, André Onana regresó a su país natal y jugó un pequeño amistoso barrial.pic.twitter.com/3Q4xidNBMs — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 4, 2022

La recente storia di Onana è ormai nota. L'ex Ajax, infatti, è stato rispedito a casa dal presidente federale Eto'o in seguito alla lite pre-Serbia con il commissario tecnico Song. Frattura non risanata e portiere a casa. Tornato nella sua città natale.

Per dimenticare la delusione dei Mondiali, infatti, Onana ha lasciato il Qatar per passare qualche giorno in Camerun. Il calcio? Non rimane lontano dal 26enne, anche senza i guantoni indossati in tutta la sua carriera.

Onana è stato infatti filmato intento a giocare una partitella con dei bambni nella sua città natale, non in porta, ma bensì a centrocampo. Un modo per provare a dimenticare il grande calcio Mondiale, divertendosi come giocatore di movimento in un campo di terra.

Concluse le vacanze, Onana farà ritorno a Milano per preparare la prima gara del 2023: l'Inter se la vedrà infatti contro il Napoli, nel big match del 4 gennaio.

Prima dell'incontro che farà ripartire la Serie, la formazione di Inzaghi se la vedrà anche contro il Sassuolo e la Reggina, in entrambi i casi in Italia, e contro il Betis, in quel di Siviglia. Gare in cui potrebbe rivedersi anche Onana, assente come detto per le sfide contro Salisburgo e Gzira di scena a Malta.