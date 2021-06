Calcio alle Olimpiadi, le squadre qualificate

Sedici Nazionali si contenderanno le tre medaglie di Giappone2020: dopo un anno si giocano le Olimpiadi nipponiche.

L'Italia non partecipa alle Olimpiadi nipponiche. Niente da fare per gli azzurri, che prima del 2020 hanno fallito l'accesso al torneo poi rinviato di un anno come noto per coronavirus. Presenti invece il Brasile e la Germania, rispettivamente oro e argento a Rio de Janiero.

Fuori dai Giochi anche la Nigeria, bronzo alle ultime Olimpiadi e in passato anche argento e oro, nonchè la Gran Bretagna, l'Uruguay, l'Ungheria e la Polonia, che nel corso della storia calcistica alle Olimpiadi sono quelle ad avere accumulato il maggior numero di medaglie.

LE SQUADRE QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI

ARABIA SAUDITA

ARGENTINA

AUSTRALIA

BRASILE

COSTA D'AVORIO

COREA DEL SUD

EGITTO

FRANCIA

GERMANIA

GIAPPONE

HONDURAS

MESSICO

NUOVA ZELANDA

ROMANIA

SPAGNA

SUDAFRICA