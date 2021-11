L'Olanda affronta lo spauracchio dell'eliminazione: scontro diretto con la Norvegia

Da 0-2 a 2-2 contro il Montenegro che non aveva più niente da chiedere e si trovava pure in una situazione emergenziale a causa del Covid-19. Dopo aver saltato il Mondiale del 2018, l’Olanda può rivivere l’incubo nell’ultima serata del gruppo G di qualificazione a Qatar 2022. Con la consapevolezza di aver già bruciato una grande chance.

20 punti per van Dijk e compagni, 18 per le due immediate inseguitrici Turchia e Norvegia. Un’ultima serata in cui gli Oranje ospitano la selezione scandinava avendo a disposizione di fatto due risultati su tre: anche il pareggio basterebbe, in virtù di una differenza reti di +23 contro il +10 della Turchia, che gioca in in Montenegro, contro la quarta forza.

Un rompicapo, seppur di facile risoluzione. L’Olanda ha la fortuna di essere ancora padrona del proprio destino, anche se avrebbe potuto affrontare la sfida con la massima serenità, con la qualificazione già in tasca. Non è andata così. E ora lo spauracchio del playoff è dietro l’angolo.

Vero, la Norvegia sarà orfana di Haaland e come detto sarà obbligata a vincere con le armi a disposizione, che non sono male ma non sono nemmeno al livello del classe 2000 del Borussia Dortmund, fermo per infortunio da e che ne avrà fino a fine anno. Non è mai stato a disposizione della sua nazionale nelle ultime tre sfide. L’ultimo 0-0 interno contro la Lettonia rischia di diventare un enorme rimpianto.

Insomma, l’unica che arriva alla partita con una buona fiducia e senza rimpianti sembra essere davvero la Turchia, che di fatto non ha nulla da perdere. Le basta vincere per essere sicura di un posto almeno nel playoff. E se va bene, addirittura, potrebbe pure ritrovarsi direttamente in Qatar. Tutto dipende dall’Olanda: mancare il secondo Mondiale in fila sarebbe una delusione troppo grande da sopportare.