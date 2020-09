Il complicato trasferimento di Oddo al Milan: il prestito di Foggia e la superstizione di Galliani

Nel 2007 la trattativa che portò Oddo dalla Lazio al Milan: Lotito chiese i soldi del prestito di Foggia, Galliani accettò per superstizione.

Una carriera da sogno per un terzino capace di vincere tutto, da protagonista e non, tra club e Nazionale: Massimo Oddo ha appeso le scarpe al chiodo nel 2012 dopo aver vinto una , una coppa del mondo per club, una Supercoppa Europea, una , uno Scudetto, una Coppa e soprattutto lo storico Mondiale del 2006.

Gran parte dei suoi trionfi sono arrivati con la maglia del , ma molti non ricordano che il passaggio dalla alla squadra rossonera nel gennaio del 2007 fu molto più complicato del previsto. A distanza di anni è emerso infatti un interessante retroscena, spiegato dal diretto interessato, ora nuovo allenatore del .

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Diavolo, prima di fare ritorno alla casa madre Oddo ha dovuto vestire diverse altre maglie:

"E' stata una sorta di rivincita per me. Andai in giro per 4/5 anni in prestito, facendo sempre grande fatica ad affermarmi, nel momento in cui esplosi a Monza in Serie B mi prese il . In quell'anno mi consacrai sia come ruolo che da giocatore di una squadra importante, arrivò una proposta del e il Milan mi vendette, ci rimasi un po' male".

Poi la chiamata della Lazio, dove restò per cinque anni da protagonista tra il 2002 e il 2007, quando Adriano Galliani bussò alla porta di Lotito per riportare a Milano quel terzino dotato di un gran destro e di gran corsa.

Dopo due anni di insistenti voci la trattativa fu estenuante, proprio come raccontato dallo stesso Oddo:

"Il 30 gennaio mi chiamò Galliani e mi disse: 'Signor Oddo abbiamo concluso l'affare e domani ha un aereo prenotato per Milano'. Il giorno dopo alle 7:30 mi chiamò di nuovo dicendomi: 'La trattativa è saltata'".

La chiave dell'operazione fu Pasquale , allora di proprietà del Milan ma in prestito alla Lazio: in occasione delle chiacchierate con il collega rossonero, Lotito ripensò ai 300 mila euro sborsati per avere in prestito Foggia e chiese di avere indietro almeno la metà della somma, 150 mila euro.

Inizialmente Galliani fece saltare la trattativa, infastidito dalle richieste del patron biancoceleste: successivamente Oddo chiamo però il proprio presidente per convincerlo a far andare in porto il trasferimento e fu così che arrivò la chiamata decisiva:

"Lotito richiamò Galliani e gli disse: 'Facciamo così, non mi dai i 150.000 euro di Foggia, ma se dovessi vincere la Champions League mi paghi Foggia".

A quel punto l'ad rossonero vacillò a causa della sua superstizione: il Milan era in piena corsa per la Champions e temendo la furia di Lotito accettò le sue condizioni. A fine anno il Diavolo si laureò campione d'Europa e la Lazio incassò i 300 mila euro di Foggia.

Una storia di superstizione, di singolari tira e molla, di telefonate e strane pretese: una trattativa sicuramente particolare, che Oddo non scorderà mai.