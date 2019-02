Obinna riparte dalla Serie C: l'ex Inter si allena col Potenza

Victor Obinna, ex tra le altre di Inter e Chievo, potrebbe ripartire dalla Serie C. L'attaccante nigeriano si allena col Potenza.

La carriera da calciatore di Victor Obinna non è ancora finita. L'attaccante nigeriano infatti, come riporta 'Sky Sport', in questi giorni si trova a Potenza dove si sta allenando con la squadra locale che milita in Serie C.

L'ultima avventura di Obinna è stata in Sudafrica col Cape Town City ma l'attaccante, classe 1987, è senza squadra ormai da un anno.

In carriera Obinna ha vestito tantissime maglie tra cui quelle di Chievo e Inter , ma ha giocato pure con Malaga, West Ham, Lokomotiv Mosca e Duisburg solo per citarne alcune.

Obinna in Serie A ha collezionato un totale di 69 presenze, di cui 9 con l'Inter, segnando appena 14 goal. L'unica rete realizzata con i nerazzurri risale a un Roma-Inter del 2008 vinto 0-4 dagli ospiti.