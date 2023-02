Nzonzi protagonista nella Champions asiatica: super goal per l'ex Roma

Nzonzi segna un gran goal negli ottavi di finale della Champions d'Asia, ma al suo Al-Rayyan non basta: l'Al-Duhail vince ai rigori.

Ricordate Steven Nzonzi? Il centrocampista francese ex Roma, oggi all' Al-Rayyan, squadra qatariota di Doha, a 34 anni non smette di stupire.

Nella Capitale, durante un'annata non entusiasmante, segnò un solo goal in 30 presenze, in casa contro l'Empoli. Oggi, cinque anni più tardi, mette a segno di potenza una rete negli ottavi di Champions League asiatica contro l'Al-Duhail e con la fascia di capitano al braccio.

Inserimento in avanti con i tempi giusti, destro al volo di prima intenzione a buttare giù la porta dopo la spizzata di testa di Boli: questo il gran goal di Steven Nzonzi.

La rete del centrocampista, arrivata nel recupero del secondo tempo supplementare, ha fatto esplodere di gioia tutto l'Al-Rayyan, che ha pareggiato in extremis la sfida giocata nel campo neutro dell'Al Thumama Stadium e trascinato il discorso qualificazione fino ai calci di rigore.

Dagli unici metri Nzonzi ha calciato e trasformato il terzo rigore, ma alla fine della lotteria a spuntarla è stato l'Al Duhail: decisivo dal dischetto l'errore di Away, settimo rigorista per l'Al-Rayyan e primo a sbagliare in assoluto.

Nella mente di Nzonzi, oltre alla delusione per il mancato passaggio del turno, resteranno anche la gioia del goal all'ultimo minuto e il forte abbraccio di tutti i compagni di squadra.