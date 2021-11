Nuovo problema muscolare per Gosens: rischia fino a due mesi di stop

L’Atalanta sta letteralmente volando in campionato e lo sta facendo nonostante da fine settembre stia rinunciando ad uno dei suoi uomini di punta: Robin Gosens.

La compagine orobica, espugnando il campo della Juventus, ha inanellato la sua terza vittoria consecutiva nel torneo, ha allungato a sette la striscia di risultati utili e si è portata a quota 28 consolidando il suo quarto posto.

L’unica nota stonata di questo periodo è appunto rappresentata dalle condizioni di Gosens. L’esterno sinistro, che è ai box da quanto lo scorso 29 settembre è stato costretto a lasciare il campo contro lo Young Boys dopo appena undici minuti di gioco, sembrava fosse ormai ad un passo dal rientro (nei giorni scorsi è anche tornato a lavorare in parte con i compagni), ma a quanto pare servirà ancora del tempo per rivederlo in azione.

Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, nella mattinata di sabato, nel corso di un allenamento a Zingonia, Gosens nel calciare un pallone ha avvertito un nuovo fastidio muscolare. Il rischio è quello che si tratti di una ricaduta e in tal caso il suo 2021, da un punto prettamente calcistico, potrebbe già essere finito. Il rischio è quello che per rivederlo in campo possano servire altri due mesi, ma a dire di più saranno i nuovi esami ai quali sarà sottoposto già nelle prossime ore.

Gasperini, dopo la vittoria contro la Juventus, ha parlato proprio delle condizioni di Gosens, spiegando come il rientro del tedesco dovrà comunque slittare.