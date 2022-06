Un nuovo attaccante per il Lecce: è ufficiale l'arrivo di Ceesay a parametro zero

E' Assan Ceesay il volto nuovo dell'attacco del Lecce: il gambiano è reduce dal campionato svizzero vinto con lo Zurigo assieme a Gnonto.

Il Lecce non perde tempo nell'allestimento della squadra che avrà il compito di conquistare la salvezza nella prossima stagione di Serie A: c'è l'ufficialità del colpo che va ad ingrossare le fila del reparto avanzato a disposizione di mister Marco Baroni.

Si tratta di Assan Ceesay, fresco di visite mediche e firma: in arrivo da svincolato dopo l'esperienza allo Zurigo, ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

✍️ L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a partire dal 1° luglio 2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore #Ceesay nell'ultima stagione al F.C. Zurigo. L'attaccante centrale gambiano ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per il terzo anno #avantilecce pic.twitter.com/t8oJWr6Mfs — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 16, 2022

Dici Zurigo e, a venir subito in mente, è Wilfried Gnonto, ormai ex compagno d'attacco di Ceesay che ha chiuso al secondo posto la classifica dei marcatori della Super League 2021/22, a quota 20 reti in 33 partite disputate.

Un biglietto da visita niente male per il gambiano che, con la sua nazionale, ha preso parte anche alla Coppa d'Africa giocata in Camerun a gennaio, con il sogno finito ai quarti di finale per mano proprio dei padroni di casa.