Il Lecce batte il primo colpo per la A: è fatta per Ceesay

I salentini hanno chiuso per l'attaccante protagonista in Super League svizzera con lo Zurigo: 20 goal e vittoria del titolo al fianco di Gnonto.

Si lavora alacremente in casa Lecce in vista della prossima stagione che vedrà i salentini tornare a banchettare sul palcoscenico della Serie A.

E in tal senso, Pantaleo Corvino non ha perso tempo griffando il primo colpo a tinte giallorosse: è fatta per l'ingaggio dell'attaccante Assan Ceesay, fresco trionfatore in Svizzera dove ha vinto il campionato con la maglia dello Zurigo.

Un successo, quello in terra elvetica, che ha visto proprio l'attaccante gambiano tra i protagonisti principali al fianco del compagno Wilfred Gnonto: il classe 1994 ha chiuso al secondo posto nella classifica marcatori del torneo mettendo insieme un bottino di 20 goal e 11 assist in 33 partite.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il giocatore sbarcherà in Italia nella giornata di mercoledì per completare l'iter delle visite mediche, prima della firma sul contratto che lo legherà alla squadra allenata da Baroni.

Per il Lecce si tratta di un innesto a parametro zero, in quanto il contratto del calciatore con il club svizzero scadrà il prossimo 30 giugno. In carriera Ceesay ha vestito anche le maglie di Lugano, Chiasso e Osnabruck.

Ad attenderlo, all'alba dei 28 anni, c'è il salto nella massima serie italiana.