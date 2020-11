Il nuovo aereo della Lazio resta a Crotone per il maltempo: la squadra torna in charter

Un viaggio burrascoso per il nuovo aereo della Lazio: brividi all'andata e aeroporto chiuso al ritorno. La squadra torna in charter da Lamezia.

Il nuovo aereo della sembra essere nato sotto una cattiva stella. Dopo la sua presentazione ufficiale ha scatenato la polemica interna alla squadra, con Luis Alberto protagonista contro la società e Lotito.

Poi la partenza, il primo viaggio ufficiale, verso . A causa del maltempo, è stata una tratta davvero burrascosa per i passeggeri dell'aereo, quella di venerdì. A riguardo, Ciro Immobile ha commentato così il viaggio d'andata, come riporta 'Repubblica'.

"Ho sudato più ieri che oggi, siamo arrivati tutti con la paura addosso, a parte Tare, Acerbi e Parolo. Parolo è completamente matto, si diverte sull'aereo come sulle giostre. Quando siamo atterrati ho chiesto perché non avessero fatto un video a me, forse perché anche i miei compagni non se la sono passata bene...".

E al ritorno non è andata meglio. Dopo la vittoria per due a zero contro il Crotone, il maltempo ha continuato a tormentare la città calabrese. L'aeroporto di Sant'Anna, dov'era l'aereo, è stato chiuso.

E così il gruppo di Simone Inzaghi, dopo la preziosa vittoria firmata da Immobile e Correa, è ripartito dallo stadio Ezio Scida in pullman per Lamezia Terme, da dove poi è decollato per in charter. Sicuramente poteva andare meglio la prima uscita ufficiale dell'aereo ufficiale della Lazio...