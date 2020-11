Messaggero - La Lazio punisce Luis Alberto: Inzaghi prova a 'salvarlo'

Il fantasista biancoceleste potrebbe saltare Crotone e Zenit e pagare una maxi multa, grazie alla mediazione del tecnico.

Le dichiarazioni di Luis Alberto, che si è scagliato contro la scelta della di acquistare una aereo privato della società, potrebbero non passare impunite presso la società.

Secondo quanto riportato dal 'Messaggero', lo spagnolo avrebbe rischiato anche di finire immediatamente fuori rosa. Il club, a caldo, avrebbe voluto prendere punizioni severe.

A salvare Luis Alberto sarebbe stata la mediazione di Simone Inzaghi: il tecnico sabato mattina prima dell'allenamento avrebbe parlato con lo stesso giocatore e nei giorni scorsi ha fatto da mediatore con la società.

Altre squadre

La punizione non è ancora stata definita, ma potrebbe essere una maxi multa più due partite di sospensione, le prossime contro in e in .