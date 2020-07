Le nuove divise della Lazio 2020/21: dal celeste al blu navy

La presenta ufficialmente le nuove divise per la stagione 2020/21: la squadra di Inzaghi indosserà in anteprima questa sera nella sfida contro il le nuove maglie. Si va dal classico celeste del primo kit al blu navy della divisa da trasferta.

Nel comunicato della società capitolina viene spiegato nel dettaglio il tema utilizzato per la realizzazione delle nuove maglie e dei nuovi pantaloncini:

"La nuova 'home' è nel classico celeste con una grafica in stampa sublimatica con fine rigato che si incrocia nella parte superiore della maglia davanti. Il collo è a polo in maglieria biancoceleste, come in maglieria sono anche i bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy ed il motto 'noi l'amiamo... e per lei combattiamo'. Nel retro sotto al colletto è stampata la scritta S.S. Lazio. Sul petto, a destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma della S.S.Lazio".