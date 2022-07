La nuova maglia home del Napoli per la stagione 2022/23: continua la collaborazione con EA7

Il Napoli presenta la nuova prima maglia, griffata ancora EA7: sulle maniche una sfumatura dal blu intenso all'azzurro.

Giornata di presentazione in casa Napoli, e non si tratta di un nuovo acquisto: in attesa dell'ufficialità di Kim Min-jae, difensore proveniente dal Fenerbahce e deputato a diventare l'erede di Kalidou Koulibaly al centro della difesa, la società partenopea svela ai suoi tifosi la prima maglia per la nuova stagione.

Confermata la collaborazione con lo sponsor tecnico EA7, come comunicato dallo stesso Napoli con questa nota apparsa sul sito ufficiale.

"Prosegue anche per la stagione 2022-2023 la collaborazione di EA7 Emporio Armani con il Napoli. A seguito del rinnovato accordo con Aurelio De Laurentiis, proprietario e Presidente del Calcio Napoli, il marchio si conferma sponsor tecnico della squadra partenopea.

Anche quest’anno EA7 ha studiato la creatività delle divise ufficiali di gara e del materiale tecnico della prima squadra, per gli incontri di campionato e per quelli della UEFA Champions League, e del Napoli Primavera. I capi e gli accessori saranno prodotti e commercializzati dalla Società Sportiva Calcio Napoli SpA.

La collaborazione conferma il legame di Giorgio Armani con il mondo del calcio. Un dialogo in continua evoluzione che si esprime attraverso la creazione di abbigliamento formale e tecnico, e che nasce dai valori condivisi di lealtà, impegno, gioco di squadra. Gli stessi valori che ha sempre coltivato anche Aurelio De Laurentiis".

C'è una differenza rilevante rispetto alla maglia della passata stagione: sulle maniche (dove continua ad essere presente lo sponsor Amazon) è presente una sfumatura progressiva dal blu intenso all'azzurro che offre un senso di rottura di continuità cromatica. L'azzurro centrale è invece tempestato di decine di stemmi del Napoli in miniatura.

La maglia è in vendita da oggi sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store del club, negli Official Store SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori.