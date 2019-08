Svelati i numeri del Cagliari per la stagione 2019/2020: il 4 a Nainggolan

In vista dell'esordio in Coppa Italia, il Cagliari ha ufficializzato la numerazione per la nuova annata: il 10 sulle spalle di Joao Pedro.

Manca appena una settimana al debutto ufficiale della 2019/2020, ma diverse squadre di Serie A scenderanno in campo per la prima gara stagionale già in questo weekend. Di scena infatti il terzo turno eliminatorio di Coppa : in campo anche il , che ha ufficializzato i suoi numeri di maglia.

In attesa di Pellegrini, che non indosserà la vecchia maglia numero tre finita sulle spalle di Mattiello, sono stati confermati il 4 a Nainggolan, il 6 a ROg e il 18 a Nandez, i più importanti acquisti della campagna acquisti estiva del Cagliari. Il 10 sarà ancora di Joao Pedro, mentre come noto l'11 è stato ritirato da diversi anni in omaggio al mito dei miti Gigi Riva.

Diversi i giocatori che potrebbero lasciare Cagliari in queste due ultime settimane di calciomercato, vista l'abbondanza sopratutto a centrocampo e in attacco. I rossobltù puntano ancora Defrel, ragion per cui Ragatzu o Han, se non entrambi, sono destinati a lasciare la formazione sarda.

I numeri del Cagliari per la stagione 2019/2020:

1 Rafael

2 Pinna

3 Mattiello

4 Nainggolan

6 Rog

8 Cigarini

9 Cerri

10 João Pedro

12 Cacciatore

14 Birsa

15 Klavan

16 Bradaric

17 Oliva

18 Nàndez

19 Pisacane

20 Aresti

21 Ioniță

22 Lykogiannīs

23 Ceppitelli

24 Faragò

25 Han Kwang-Song

26 Ragatzu

27 Deiola

28 Cragno

29 Castro

30 Pavoletti

32 Despodov

34 Ciocci

40 Walukiewicz

56 Romagna