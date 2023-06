Non solo Loftus-Cheek: il Milan ha già in mano il ’sì’ di Reijnders

Il Milan si conferma tra i club più attivi in sede di calciomercato: già trovato l’accordo con Reijnders, ora serve trovare l’intesa con l’AZ.

Il Milan non si ferma a Loftus-Cheek. In attesa di ufficializzare l’approdo in rossonero del centrocampista inglese che è già arrivato a Milano per completare l’iter che lo condurrà fino alla firma del contratto, il club rossonero si conferma tra i più attivi in sede di mercato.

Con Brahim Diaz che ha già salutato per far ritorno al Real Madrid, Tonali già promesso al Newcastle e Bennacer ai box fino al 2024, l’obiettivo è soprattutto quello di trovare elementi duttili e tecnici con i quali rafforzare il reparto nevralgico del campo e, tra i giocatori finiti nel mirino degli uomini mercato c’è anche Tijjani Reijnders.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista olandese non solo piace molto, ma sono già stati avviati dei contatti che hanno portato a primi passi concreti.

Di fatto il Milan ha già trovato un accordo di massima con il giocatore per un contratto di cinque anni da 1,7 milioni di euro a stagione, ora però andrà trovata la giusta chiave per convincere anche il suo club: l’AZ.

La trattativa con il club olandese non sarà di quelle in discesa. Le parti devono ancora sedersi ad un tavolo e di offerte ufficiali sin qui non ce ne sono state, un’intesa potrebbe essere trovata intorno ai 18-20 milioni di euro.

Un aiuto potrebbe arrivare da Billy Bean, da anni consulente di Gerry Cardinale e guru delle analytics famoso in tutto il mondo per il film ‘Moneyball’, che detiene una quota di minoranza e collabora con l’AZ.

I prossimi giorni diranno di più sulla fattibilità dell’operazione, il Milan intanto ha già strappato il ‘sì’ di Reijnders e non è certo una cosa da poco.