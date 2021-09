Nizza-Marsiglia andrà rigiocata: match in campo neutro e a porte chiuse

Nizza-Marsiglia andrà rigiocata. E’ questa la decisione presa dalla Commissione Disciplinare della LFP dopo i fatti del 22 agosto.

A poco più di due settimane di quanto accaduto nella sfida valida per la terza giornata di Ligue 1 che ha visto protagoniste Nizza e Marsiglia, la Commissione Disciplinare della LFP ha comunicato le sue decisioni in merito ai gravissimi fatti dell’Allianz Riviera.

Come è noto, nel corso della partita, il giocatore dell’OM, Dimitri Payet, ha reagito ad un copioso lancio di oggetti scagliando una bottiglietta verso la curva nella quale erano assiepati i tifosi del Nizza.

Un gesto che è valso come una vera e propria scintilla che ha dato il via ad una vera e propria rissa. Molti supporter della squadra padrona di casa infatti, a quel punto hanno deciso di lasciare le gradinate, forzare il cordone di sicurezza ed entrare in campo.

La partita, dopo minuti estremamente concitati, è ripresa ma i giocatori del Marsiglia, alcuni dei quali rimasti leggermente feriti negli scontri, hanno deciso di non giocare, imponendo al direttore di gara la sospensione del match.

Ebbene, la Commissione Disciplinare ha stabilito che la gara dovrà rigiocarsi per intero, ma in campo neuro e senza pubblico.

Il Nizza, che è stato anche penalizzato di due punti, uno dei quali sospeso, dovrà inoltre disputare due partite a porte chiuse.