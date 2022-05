Luce in fondo al tunnel per Nicolussi Caviglia: torna ad allenarsi in gruppo con la Juve

È uno dei talenti più promettenti del settore giovanile della Juventus. Ma nell'ultimo biennio gli infortuni non gli hanno dato tregua.

Ora, Hans Nicolussi Caviglia vede sempre più vicino il ritorno in campo. Il centrocampista è tornato ad allenarsi con la Juventus Under 23, protagonista di una bella stagione in Serie C.

I problemi fisici di Colussi erano iniziati nel 2020 a Parma, con la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

L'articolo prosegue qui sotto

Uno stop che gli fece saltare l'intera stagione. Poi il ritorno alla Juventus e un nuovo stop a minare il suo percorso.

Dopo il crociato, a cedere è il menisco. Di nuovo un'operazione, di nuovo uno stop, che lo tiene lontano dal campo per tanti mesi.

Ora però i problemi fisici sono alle spalle e Colussi è pronto a prendersi una maglia da titolare nel centrocampo bianconero.