Nicolussi Caviglia torna in campo dopo un anno: in goal con la Juve Under 23

Il match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia di Serie C, che ha visto a confronto il Südtirol e la Juventus Under 23, è terminato con il successo di misura per la formazione guidata da Stefano Vecchi, capace di piegare per 2-1 i bianconeri allenati da Lamberto Zauli.

Risultato che è costato ai bianconeri l'eliminazione dalla coppa nazionale, ma sul prato dello Stadio 'Druso' la truppa zebrata ha riabbracciato Hans Nicolussi Caviglia, al rientro dopo quasi un anno di stop per via della rottura del legamento crociato rimediata durante una sessione di allenamento risalente allo scorso dicembre.

Il centrocampista classe 2000, oltre ad aver riassaporato il rettangolo verde, ha trovato anche la via del goal segnando al 62' la rete che ha riacceso le speranze dei piemontesi tuttavia non in grado di completare la rimonta nel segmento finale di partita.

Al termine del match, il calciatore azzurro ha espresso tutta la sua felicità in sala stampa nonostante il ko costato l'estromissione dalla coppa:

"È stata un’emozione grandissima tornare in campo dopo quasi un anno e sognavo questo momento da tanto tempo ormai. Sono e siamo molto dispiaciuti, però, per questa eliminazione dalla Coppa Italia perché ci tenevamo molto a passare il turno. Io ho cercato di dare il mio contributo per ribaltare il risultato, ma purtroppo non è bastato".

Il prodotto del vivaio juventino ha trascorso le ultime due annate in prestito al Perugia e al Parma.