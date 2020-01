Colpo di scena Neymar: può rinnovare col PSG

Dal possibile addio al rinnovo di contratto: Neymar sembra aver cambiato idea sul suo futuro, tanto da aprire al prolungamento con il PSG.

Come ogni storia d'amore che si rispetti, quella tra il e Neymar ha vissuto di alti e bassi: in estate c'è stato il rischio della rottura definitiva alimentata dalle sirene provenienti da , città che al brasiliano è rimasta nel cuore.

Un tira e molla che alla fine non ha partorito nulla di rilevante, lasciando il classe 1992 a Parigi con il broncio per il mancato ritorno in Catalogna. A qualche mese di distanza, la situazione potrebbe essersi capovolta.

Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', l'entourage di Neymar avrebbe aperto addirittura al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: l'ottimo percorso in e il dominio della avrebbero convinto il giocatore a prolungare ulteriormente l'esperienza all'ombra della Tour Eiffel.

Neymar vuole tornare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie e farlo con il PSG, che non ha mai vinto questa competizione, avrebbe un sapore speciale che consentirebbe al suo nome di rimanere scolpito per sempre nella storia del club.

Toccherà a Leonardo dunque fare il primo passo per una firma che ad agosto sembrava impossibile, proponendo un prolungamento abbinato, magari, ad un corposo adeguamento dell'ingaggio.