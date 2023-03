Neymar, infortunio più grave del previsto: stagione finita

Operazione alla caviglia necessaria per Neymar, che potrà rientrare in campo solamente in estate: "Tornerò più forte".

Neymar non solo salterà il ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, ma sarà costretto a dire addio all'intera annata 2022/2023. K.o nel match di Ligue contro il Lille, il brasiliano andrà sotto i ferri per porre rimedio ai continui problemi alla caviglia. Per questo sarà costretto a rimanere fermo fino all'estate.

Alla vigilia del decisivo incontro di Monaco di Baviera, che per PSG o Bayern vale la qualificazione ai quarti, il PSG ha annunciato come nei prossimi giorni Neymar volerà a Doha per sottoporsi ad un intervento chirurgico, così da sistemare una volta per tutti i problemi alla caviglia.

"Neymar Jr ha avuto diversi episodi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni - evidenzia il PSG - Dopo l'ultima distorsione contratta il 20 febbraio, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha consigliato un'operazione di riparazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa esigenza. Questo intervento verrà eseguito nei prossimi giorni presso l'ASPETAR Hospital di Doha. È previsto uno stop di 3-4 mesi prima del suo ritorno".

Una volta compresa la gravità dell'infortunio, Neymar ha scritto un messaggio su Instagram:

"Tornerò più forte".

Galtier non potrà contare su Neymar per tutti gli ultimi tre mesi di Ligue 1, che sembra comunque ancora una volta nelle mani del PSG, ma soprattutto non avrà modo di schierarlo in Champions in caso di qualificazione ai danni del Bayern Monaco.

L'operazione e lo stop di tre mesi, con ritorno in estate, potrebbe però avvenire con un'altra maglia. Non è infatti escluso un suo addio dopo anni in cui non è riuscito, da uomo più costoso nella storia del calcio (222 milioni di euro di spesa) a portare la Champions al PSG.

Sia che il PSG vada avanti senza di lui, con conferma di Mbappé e Messi maggiormente decisivi, sia che i parigini cadano, le possibilità di vederlo lontano dalla Tour stanno aumentando nelle ultime settimane.

Per Neymar il 2022/2023 si chiude con 18 goal e 17 assist. Ottimi dati, ottenuti però come di consueto soprattutto in campionato e in maniera minore ascoltando la musichetta della Champions.

Quella coppa europea tanto desiderata - vinta in passato con il Barcellona - verrà inseguita in un'altra città? Non resta che aspettare i prossimi mesi.