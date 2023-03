Neymar salta Bayern Monaco-PSG: non ha recuperato dall'infortunio

La caviglia del brasiliano non è ancora guarita: fuori per il ritorno degli ottavi di Champions a Monaco di Baviera.

Per l'ennesima stagione, Neymar rischia di vedere sfumare l'obiettivo Champions League da quando è approdato a Parigi nell'ambito dell'operazione di calciomercato più costosa della storia (222 milioni di euro dal Barcellona). Il brasiliano, infatti, salterà la gara degli ottavi contro il Bayern Monaco.

In grosso dubbio dopo l'infortunio alla caviglia patita il 19 febbraio, Neymar era ad un passo dal forfait per il ritorno contro i bavaresi. Una piccola speranza era ancora presente, ma le parole di Galtier alla vigilia del nuovo turno di Ligue 1 hanno messo fine alle possibilità di vedere l'ex Santos a Monaco di Baviera.

"Neymar non sarà disponibile per le prossime due partite, è una grande perdita" ha detto Galtier in vista della trasferta di Nantes, a pochi giorni da quella che sancirà chi tra PSG e Bayern Monaco dovrà salutare la Champions League già negli ottavi.

Distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti per Neymar, che ha già saltato le partita contro il Marsiglia, il Classique comunque vinto agevolmente per 3-0 dalla capolista, ancora una volta candidata numero uno al successo in Francia.

Autore di 18 goal e 17 assist fin qui, Neymar ha vissuto a dicembre l'ennesima delusione con la maglia del Brasile, vista l'eliminazione della squadra verdeoro prima delle semifinali.

Certo, il PSG ha le armi Messi e Mbappé per ribaltare l'1-0 dell'andata maturato a Parigi, ma l'assenza di Neymar risulta comunque pesante per la formazione di Galtier.

Anche nel 2021/2022 Neymar aveva saltato due partite di Champions per infortunio, in quel caso relative però alla fase a gironi. Ora il match più importante dell'anno: i suoi compagni dovranno battagliare per poi ricongiungersi nei quarti.