Neymar al Barcellona, ritorno possibile: offerti 100M più Coutinho al PSG

Il Barcellona lavora per il ritorno di Neymar: offerti 100 milioni più Coutinho al PSG, possibile inserimento nella trattativa di Rakitic e Umtiti.

Prima l'offerta del Real Madrid, ora quella del . In fanno sul serio per provare a riportare Neymar in , approfittando della distanza che pare essersi creata negli ultimi mesi tra il giocatore e il .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Acquistato due estati fa per l'incredibile cifra di 222 milioni di euro, il brasiliano a Parigi è passato in poco tempo da intoccabile a sacrificabile, cambiamento di rotta dettato da aspettative mai realmente mantenute da Neymar.

Per questo le parole pronunciate qualche giorno fa dal presidente Nasser Al-Khelaifi suonano come un'apertura alla partenza dell'ex Barcellona, per il quale il Paris Saint-Germain chiede ora 300 milioni.

Una cifra altissima, troppo per le casse del Barcellona, club che ha però già presentato una controproposta. Stando a quanto raccolto da 'Sport', i catalani hanno infatti offerto 100 milioni più il cartellino di Philippe Coutinho per arrivare a Neymar.

Se ciò non dovesse bastare, i blaugrana sono poi pronti a inserire nella trattativa anche uno tra Ivan Rakitic e Samuel Umtiti, oppure ad aumentare la parte cash mantenendo sul piatto il solo Coutinho.

Prelevato dal per 160 milioni (bonus compresi) nel gennaio del 2018, l'ex a Barcellona non è mai riuscito a mostrare le grandi qualità che lo avevano reso uno dei perni dei Reds in Premier League.

Prestazioni al di sotto delle aspettative e un rapporto con la tifoseria non proprio idilliaco hanno infatti convinto i blaugrana che la scelta giusta sia quella di riavvolgere il nastro e tornare indietro. Come? Liberandosi di Coutinho e riportando al Camp Nou il grande amico di Lionel Messi e Luis Suarez: Neymar.