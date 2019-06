Calciomercato Real Madrid, Neymar il sogno: offerti 130M più Bale o James Rodriguez

Da anni sogno di mercato di Florentino Perez, Neymar è tornato nel mirino del Real Madrid: i blancos dovranno superare la concorrenza del Barcellona.

Il non ha chiuso le porte a una sua partenza, finendo per attirare le attenzioni del . Questa può essere davvero l'estate che porterà Neymar lontano da Parigi, con i blancos pronti a dare battaglia al per arrivare finalmente alla stella brasiliana.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Alle prese con un infortunio al legamento della caviglia che lo ha costretto a saltare la Copa America con la Nazionale verdeoro, Neymar si prepara a essere l'uomo che può incendiare definitivamente il mercato del Real Madrid.

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', i blancos hanno infatti presentato un'offerta da 130 milioni più uno tra Gareth Bale e James Rodriguez per convicere il Paris Saint-Germain a lasciar partire O'Ney dopo due sole stagioni in .

Florentino Perez considera da tempo Neymar il vero colpo di mercato che può cambiare volto al suo Real Madrid, soprattutto dopo l'addio di Cristiano Ronaldo avvenuto la scorsa estate, motivo per cui ora sarebbe disposto a tutto pur di mettere sotto contratto il brasiliano.

E se 130 milioni paiono ovviamente pochi di fronte ai 222 spesi dal due anni fa per prelevare il giocatore dal Barcellona, l'inserimento nella trattativa di uno tra Bale e James Rodriguez potrebbe finire col convincere i francesi.

Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal , club che, come ribadito ieri da Aurelio De Laurentiis, sta lavorando in queste ore per portare James Rodriguez in , con l'ex che ieri sera non si è voluto sbilanciare sul proprio futuro dopo la vittoria della sua contro il .

"Il mio obiettivo adesso è fare una bella Coppa America. Il mio futuro non lo conosco ancora. Ci penso, sì, ma ci saranno i prossimi giorni per pensarci".

Tornando a parlare delle cifre del possibile affare Neymar, il Real Madrid sarebbe poi pronto a offrire al giocatore un contratto da 30 milioni a stagione, poco meno di quanto percepisce al momento al Paris Saint.-Germain.

Acquistati già i vari Rodrygo, Mendy, Militão, Jovic e soprattutto Eden Hazard, il Real Madrid è dunque pronto a proseguire la propria rivoluzione nel segno di Neymar. Barcellona e PSG permettendo.