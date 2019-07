Neymar strizza l'occhio al Barcellona: "Messi il migliore con cui ho giocato"

Neymar continua a corteggiare il Barcellona: "Messi è il migliore al mondo, io e lui abbiamo formato una coppia spettacolare".

Solo una priorità nella mente di Neymar al momento: tornare al e dire addio al dove l'aria sembra essersi fatta improvvisamente irrespirabile per il brasiliano.

Se la dichiarazione sul 6-1 dei blaugrana ai parigini come miglior ricordo dell'esperienza catalana era un chiaro indizio, queste altre dichiarazioni assumono le sembianze di una prova a tutti gli effetti.

Intervistato da 'Oh my gol' in occasione di un evento RedBull, Neymar non ha smesso di fare l'occhiolino al suo ex club. Stavolta parole al miele per Lionel Messi.

"Messi è il migliore con cui ho giocato in carriera. Per me è il migliore al mondo, il migliore che ho visto giocare. Insieme abbiamo formato una coppia spettacolare, fantastica. E' stato un piacere e onore giocare con lui, è anche un mio amico".

Nessun dubbio su chi sia il difensore migliore sfidato sui campi da calcio.