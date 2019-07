Neymar, che frecciata: "Il mio miglior ricordo è il 6-1 del Barcellona contro il PSG"

Neymar ha voglia di tornare al . Lo testimoniano le voci da Parigi e dalla Catalogna, ma anche le parole del diretto interessato. Anche se non propriamente esplicito.

Intervistato a un evento 'Red Bull', il classe 1992 brasiliano ha parlato dei suoi ricordi più belli nel calcio. E ha citato una partita significativa: la 'remuntada' per 6-1 del suo Barcellona contro il nel ritorno degli ottavi di finale del 2017.

Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC Barcelona"



🤔 pic.twitter.com/aRjDm7XzAs