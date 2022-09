Ultime gare del girone A per l'Italia di Mancini: le varie possibilità a seconda del posizionamento nel gruppo di Nations League.

Dopo la delusione della mancata - nuova - qualificazione ai Mondiali, l'Italia si è tuffata nella Nations League. Un modo per acquistare nuova fiducia e puntare agli Europei del 2024 e i Mondiali del 2026. Il girone con Inghilterra, Germania ed Ungheria è importante per avere maggiori possibilità di giocare i prossimi tornei.

A seconda della posizione finale nel gruppo A di Nations League, infatti, la Nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini avrà un destino diverso per quanto riguarda gli Europei e i Mondiali, quest'ultimi previsti in terra nord-americana nel 2026.

L'ITALIA ARRIVA PRIMA NEL GIRONE A

Se la Nazionale azzurra conquista il primo posto, avrà la possibilità di affrontare le altre squadre capoliste dei gironi della Lega A e provare a vincere la coppa, conquistata nelle edizioni precedenti della Nations League da Portogallo e Francia.

Vincere il girone e giocare la final four di Nations League regala non solo la possibilità di sollevare un trofeo, ma anche di avere maggiori agevolazioni al momento dei sorteggi dei gruppi di qualificazione a Mondiali ed Europei e soprattutto di poter avere una seconda possibilità in caso di mancato accesso diretto ad Europei o Mondiali tramite le canoniche qualificazioni.

Se ad esempio l'Italia non arriva prima nelle qualificazioni ai Mondiali o Europei (approdo diretto) o seconda (playoff), il piazzamento in Nations League permette di avere un'ulteriore possibilità tramite spareggi tra le migliori classificate.

L'ITALIA ARRIVA ULTIMA NEL GIRONE A

Attualmente nella Lega A di Nations League, in caso di quarto e dunque ultimo posto nel proprio girone, l'Italia retrocederà in Lega B, con squadre dal ranking più basso. Significa che difficilmente riuscirà ad evitare un girone di qualificazione ad Europei o Mondiali complicato, nè avrà una seconda possibilità di qualificarsi alle stesse competizioni in caso di mancato accesso tramite le qualificazioni classiche.

L'ITALIA ARRIVA SECONDA O TERZA NEL GIRONE A

Seconda o terza nel girone A della Lega A? Non cambierà nulla. Rimarrà tra le squadre con il ranking più alto, con la possibilità di avere un sorteggio leggermente migliore per le qualificazioni a Mondiali ed Europei. Così da provare a rivincere la Nations League nella prossima edizione.

Solamente le squadre della Lega A, infatti, possono competere per vincere il trofeo della Nations League.